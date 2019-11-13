Bingöl’den, otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki

Bingöl’deki engelli dernekleri, Aksaray’da otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki amaçlı Bingöl'deki engelli dernekleri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasında Tüm Engelliler Dernek Başkanı Bahattin Tüz konuşarak, tepkilerini dile getirdi.

Dernek Başkanı Tüz açıklamasında, “Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin diğer çocukların velileri tarafından ‘yuhalandığı’ ve yapılan açıklamalar neticesinde büyük bir skandala imza atılmıştır. Bilinçsiz ve eğitimsiz ailelerin yol açtığı vahim ve elim olay engelli camiamızı derinden üzmüştür. Her bireyin potansiyel birer engelli adayı olduğu malumunuzken yaşanan talihsiz olaylar topluma olumsuz ölçüde yansımıştır. Bu olayı başlatanları ve onlara destek verenleri kınıyoruz. Çocuğunu engelliler ile aynı okulda okumasına tahammül edemeyen anneler babalar ablalara diyoruz ki, aynı durumda siz olsaydınız ne hissedecektiniz. Sizin eğitim hakkınız olduğu kadar engellilerinde hakkı olduğunu unutmayın”dedi.

BİNGÖL 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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