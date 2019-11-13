Vali Ekinci, Kore Gazisini ağırladı

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Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 89 yaşındaki Kore gazisine Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Merkez Yazgülü köyünde ikamet eden Kore Gazisi Aziz Albaşkara’yı (89) makamında ağırladı.Vali Ekinci gazi ile uzun süre muhabbet etti.

Gazi Albaşkara ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ekinci, şehit ve gazilere olan minnet borcunu asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

Ziyaret anısına Vali Ekinci, Gazi Albaşkara’ya Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

BİNGÖL 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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