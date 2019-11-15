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Çin'de en iyi proje seçilen Yukarı Kaleköy Barajı'nın ödülü verildi

İHA

Çin'de düzenlenen kongrede 2019 yılı baraj inşaatlarına yön veren ve ilham kaynağı olan projeler yarışmasında en iyi proje seçilen Bingöl'deki Yukarı Kaleköy Barajı'nın ödülü verildi.

Çin'de en iyi proje seçilen Yukarı Kaleköy Barajı'nın ödülü verildi

Çin’de düzenlenen kongrede 2019 yılı baraj inşaatlarına yön veren ve ilham kaynağı olan projeler yarışmasında en iyi proje seçilen Bingöl'deki Yukarı Kaleköy Barajı'nın ödülü verildi.
Bingöl’in Solhan ilçesinde Murat Nehri üzerinde kurulan ve 2018 yılında işletmeye alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES projesi, Çin’de düzenlenen silindirle sıkıştırılmış barajlar kongresinde 2019 yılı baraj inşaatlarına yön veren ve ilham kaynağı olan projeler yarışmasında en iyi proje seçilerek birinci oldu. Çin de düzenlenen Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi (ICOLD) ve İspanya Büyük Barajlara Komitesi (SPANCOLD) tarafından düzenlenen ‘’Uluslararası 8. Silindirle Sıkıştırılmış Barajlar Kongresinde 'En iyi Proje Ödülünü’ Yukarı Kaleköy Barajı aldı. Çin’de düzenlenen ödül töreninde "En iyi Proje" birincilik ödülünü Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan’a takdim edildi.Ayrıca düzenlenen ödül töreninde Aydoğan. katılımcılara Türkiye’de DSİ tarafından yapılan geçmişten günümüze baraj projeleri ve tecrübeleri konusunda sunum gerçekleştirerek, düzenlenen oturumda bilgilendirme yaptı.
Yukarı Kaleköy Barajı ve HES, ortalama 1.504.710.000 kilovat saat elektrik üretimi ile 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektrik ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES’in ortalama 1.504.710.000 kilovat saat elektrik üretimi ile 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilme imkanına sahip olduğu kaydedildi. Sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 477 bin 686 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimi yapan barajın, Murat Nehri’nde projelendirilen en büyük elektrik üretim kapasitesine sahip santral olduğu da ifade edildi.
Yukarı Kaleköy ve HES projesi, Bingöl’in Solhan ilçesinde Murat Nehri üzerinde kuruldu ve 2018 yılında işletmeye alındığı da anımsatıldı

BİNGÖL

15 Kasım 2019 Cuma

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