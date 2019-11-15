Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BİNGÖL'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 15 bin TL ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması amacıyla Çapakçur Deresi çevresinde operasyon düzenledi. Narkottik köpekler 'Öğle' ve 'Vana'nın da katıldığı operasyonda, çalılık alanda saklanmış 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 15 bin TL ile bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu ve malzemelere el koyarken, isimleri açıklanmayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.





BİNGÖL 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:12

YATSI 18:32

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