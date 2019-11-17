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Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Mahmud Arda oldu

İHA

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti'nin 3. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde, başkanlığa Gazeteci Mahmud Arda seçildi.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Mahmud Arda oldu

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti’nin 3. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde, başkanlığa Gazeteci Mahmud Arda seçildi.
Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, derneğin Toplantı salonunda gerçekleştirildi.Divan seçimin ardından 43 üyenin katıldığı kongrede oylamaya geçildi. Oylama sonrası Mahmud Arda, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçildi.
Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda, “ 2013 yılında kurulan Bingöl Gazeteciler Cemiyetinin 3. Olağan kongresini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cemiyetimiz, bugün itibariyle 6. yılını geride bıraktı. Cemiyetimizi başarılı bir şekilde yöneten Yunus Budak’a, yönetim kurulu ve tüm üyelere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte tüm üyelerimizle dayanışma içerisinde gazetecilerin sorunlarının çözümü için gayret göstereceğiz"dedi.

BİNGÖL

17 Kasım 2019 Pazar

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