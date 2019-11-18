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5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

İHA

Bingöl'de 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Bingöl’de 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçiçek, Çobantaşı, Yenibaşlar Devecik köyleri ve Karlıova ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde 5 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin kullandığı kiralık araç tespit edildi. Araçtan yola çıkan ekipler şüpheliler E.K., H.M. ve E.K'yi tespit edip düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Yakalanan 3 şüpheliden 703 paket çeşitli markalarda sigara, 570 TL para ve olayda kullanılan 1 adet demir kesme makası ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BİNGÖL

18 Kasım 2019 Pazartesi

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