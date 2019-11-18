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Rektör Çapak “Bingöl balına kadın elinin değmesi balımıza artı değer katacak”

İHA

Bingöl Üniversitesi olarak "Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal" projesi hazırladıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Kadını bal üretimine dahil edecek güzel bir proje. Bingöl balına kadın elinin değmesi balımıza artı değer katacak" dedi.

Rektör Çapak “Bingöl balına kadın elinin değmesi balımıza artı değer katacak”

Bingöl Üniversitesi olarak “Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal” projesi hazırladıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Kadını bal üretimine dahil edecek güzel bir proje. Bingöl balına kadın elinin değmesi balımıza artı değer katacak” dedi.
Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot seçilen Bingöl Üniversitesi, bölgede önemli bir geçim kaynağı olan arıcılık ve bal üretimine kadın elinin değmesi için önemli bir proje hazırladı. BÜ Dr. Öğretim Üyesi Fatma Esen’in yürüttüğü “Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal” projesi sayesinde, kırsal alanda yaşayan ve iş olanakları sınırlı olan kadınlar için alternatif iş imkanı oluşturmayı hedefliyor.
Proje hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bingöl Üniversitesi, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçildikten sonra bu alana yoğunlaşarak Bingöl’e ve bölgeye maksimum fayda sağlamak amacıyla tüm gayreti ile çalışıyor ve çalışmalara devam edecek. Üniversitemizde projeler yürütülüyor. Projelerimizin toplumsal hayata dokunmasıyla birlikte, Bingöl’ü çok daha iyiye doğru ve bölgeyi de etkileyecek bir noktaya götüreceğini göreceğiz. Burada üzerinde durulması gereken temel noktalardan bir tanesi de balın tescillenmesi, markalaşması, Bingöl'e aidiyeti ve kalitesi. Projelerimizden bir tanesi de kadınlarla ilgili. Kadını bal üretimine dahil edecek güzel bir proje. Bingöl balına kadın elinin değmesi balımıza artı değer katacak”ifadelerini kullandı.
Projenin sloganlarının 'Hamur işinden bal işine', 'Bingöl’de bala kadın eli değdi' gibi sloganlar belirlediklerini belirten Öğretim Üyesi Fatma Esen, “Amaç kırsal alanlarda yaşayan kadınlarımıza evlerinden uzaklaşmalarına gerek kalmadan, aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek miktarda gelir elde edebilecekleri iş becerisi kazandırmak. Bu amaç doğrultusunda kırsal alanda yaşayan ve arıcılık sektöründe çalışmaya istekli kadınları tespit edeceğiz. Arıcılık sektöründe çalışmak isteyen kadınlara temel arıcılık bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını sağlayarak, arıcılık sektöründe çalışmak isteyen kadınlara bal üretimi ve baldan üretilebilecek yerel gastronomi ürünlerinin geliştirilmesi, konuya ilişkin bilgi, beceri ve donanımın kazandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Arıcılık sektöründe çalışmak isteyen kadınlara pazar stratejileri ile ilgili donanımın kazandırılması da projemizin amaçlarından biri. Proje kapsamında satış ofisi ve web sitesi yardımıyla kadınların ürettikleri ürünlerin pazarda aktif olarak bulunması da hedeflerimizden biri” diye konuştu.

BİNGÖL

18 Kasım 2019 Pazartesi

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