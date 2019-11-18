Bingöl´de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü bidon içerisinde kalaşnikof tüfek, 31 fişek, 23 fünye, dürbün ve örgütsel doküman ele geçirildi.

BİNGÖL 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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