Bingöl'de "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl'de "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı

İHA

Bingöl'de "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı düzenlendi.

Bingöl'de "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı

Bingöl'de "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı düzenlendi.
Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Programı Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra güvenlik korucuları ile ilgili sinevizyon gösterimi yer aldı.
Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Vali Kadir Ekinci,"Bakanlığımız tarafından, Güvenlik Korucularımız adına 12 ilde seri olarak düzenlenen Hizmet İçi Eğitim programlarının Bingöl ayağı için bir aradayız. Değerli Güvenlik Korucusu kardeşlerim Cumhuriyetimiz kurulduğundan bu yana farklı zamanlarda içeriden ve dışarıdan çeşitli saldırılar yaşıyor.Bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yolumuza devam etmemiz birilerini rahatsız ediyor. Silah sanayinde, otomotiv sektöründe, sağlık ve ekonomide sınırları zorlayan hamlelerimiz birilerinin hesaplarını alt üst ediyor.Bölgede ve dünyada yeni bir aktör olarak güç dengelerini alt üst etmemiz birilerinin planlarını bozuyor. Her saldırıda daha da kenetlenen, şehitlerini ve gazilerini üstün değer olarak toplumca sahiplenen, birlik ve beraberliğinden, dostluk ve kardeşliğinden asla ödün vermeyen tutumlarımız, bizleri bölmeye ve parçalamaya dair hesap içinde olanları huzursuz ediyor"dedi.

"3 bin 566 güvenlik korucusu ve 285 gönüllü görev yapıyor"
Kent genelinde 3 bin 566 Güvenlik Korucusu ve 285 gönüllü görev yaptığını anımsatan Vali Ekinci," Bunlardan oluşan, 3 karma tim, 16 operasyon timimiz bulunmaktadır. 1984 yılından bu yana 3 bine yakın Güvenlik korucumuz emekli oldu. Bingöl’de terörle mücadelede 97 güvenlik korucumuz şehit, 29 güvenlik korucumuz da gazi olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize de sağlık ve uzun ömür diliyorum.İlimizde jandarma komutanlığımız tarafından korucularımıza periyodik olarak eğitimler veriliyor. Bu sayede korucularımızın profesyonel birer jandarma haline geldiğini söyleyebilirim. Bu millet, askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve siz değerli güvenlik korucuları sayesinde rahat ve huzur içinde uyuyor.Sizlerin hangi zor şartlarda vatan ve mukaddesat için mücadele verdiğinizi çok iyi biliyoruz"ifadelerini kullandı.
Programa Vali Ekinci'nin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkan V. Mithat Can Kutluca, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, İl Jandarma Komutanı J.Kıd. Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Doğu Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi ve kent genelinde görev yapan korucular katıldı.

BİNGÖL

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı
YEREL HABERLER Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil ...
460 kişi, ilçede açılan tekstil atölyeleriyle iş sahibi oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Doğu'da, Güneydoğu'da şu an çok daha huzurlu bir ortam var" "Değişik terör örgütleriyle, istikrarımıza, beraberliğimize saldırdılar ama başarılı olamadılar" "Hepsini atlattık, çok şükür daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz"
YEREL HABERLER 460 kişi, ilçede açılan tekstil atölyeleriyle iş ...
Bingöl´de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl´de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele ...
Rektör Çapak “Bingöl balına kadın elinin değmesi balımıza artı değer katacak”
YEREL HABERLER Rektör Çapak “Bingöl balına kadın elinin değmesi ...
Bingöl'de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda ...
5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER 5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı
Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Mahmud Arda oldu
YEREL HABERLER Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Mahmud Arda oldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X