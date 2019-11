460 kişi, ilçede açılan tekstil atölyeleriyle iş sahibi oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Doğu'da, Güneydoğu'da şu an çok daha huzurlu bir ortam var" "Değişik terör örgütleriyle, istikrarımıza, beraberliğimize saldırdılar ama başarılı olamadılar" "Hepsini atlattık, çok şükür daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Bingöl’ün 18 bin nüfuslu Solhan ilçesinde, devlet desteğiyle açılan 2 tekstil atölyesinde 460 kişi iş sahibi oldu.

İlçede bulunan Boğlan Mahallesi’nde devlet desteğiyle iki tekstil fabrikası yapıldı. Bir süredir hizmet veren tekstil atölyelerinin resmi olarak açılışı gerçekleştirilirken açılışa Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, kurum amirleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından çoğunluğu kadın 460 kişinin iş sahibi olduğu atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.



"Şu an çok daha huzurlu bir ortam var"

Terörle mücadeledeki başarının huzur ve güven ortamını pekiştirdiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yolun, havalimanının olmadığı yere yatırım gelmez. Nitelikli donanımlı insanların olmadığı yere yatırımcı gelmez. Huzurun ve güvenin olmadığı yere de yatırımcı gelmez. İş bu yatırımların arka planını da bu ilerlemenin yatırımıdır. Doğu'da, Güneydoğu'da şu an çok daha huzurlu bir ortam var. Son yıllarda yapılan yatırımlar, insana yapılan yatırımlar, huzur ve güven ortamıyla birlikte artık özel yatırımları da getirmeye başladı. Bingöl, bunun örneklerinde bir tanesidir. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği sürece, kardeşliğimiz devam ettiği sürece hep birlikte ülkemizi daha müreffeh bir hale dönüştüreceğiz. Bunu engellemeye çalışanlar son yıllarda çeşit çeşit tuzaklar kurdular. Değişik terör örgütleriyle, istikrarımıza, beraberliğimize saldırdılar ama başarılı olamadılar. Gezi hadiselerinden 1725 Aralık’a, çukur hadiselerinden 15 Temmuz’a kadar birçok kanalla huzurumuzu bozmaya çalıştılar. Hepsini atlattık, çok şükür daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz”dedi.



Otogar tekstil fabrikası oldu

Hedeflerinin 500 kişiye istihdam sağlamak olduğunu belirten tekstil atölyelerinin sahiplerinden Feyzullah Karabeyeser, "Burası bir otogardı, biz burayı tekstil fabrikasına çevirdik. Belediye başkanı bizleri davet etti, çok ciddi destek oldular. Şu an 240 kişi çalışıyor ama projemiz tamamen bittikten sonra 500 kişi olacak. Solhan küçük bir yer, ilk etapta zorlandık ama şu an iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu iş imkanının kadınlara sunulması çok önemli”

Kadınlara böyle iş imkanlarının sunulmasının önemli olduğunu dile getiren çalışanlardan Nesrin Koşan, "Solhan küçük bir yer, kadınların genellikle dışarıda vakit geçirebildikleri sosyal aktiviteleri yok, bu iş imkanının kadınlara sunulması çok önemli. Ekonomik özgürlüklerini eline almaları, onlar için birer birey olduklarını ifade ediyordur. Gittikçe de sayımız artıyor, kadınlara böyle bir iş imkanının sağlanması çok güzel” şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Çimen Çakar ise “Bu işe başlamadan önce tüm günüm evde geçiyordu, bu işin olunca da hem paramızı kazanıyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Umarım kadınlar daha fazla sosyalleşir, daha fazla çalışır” diyerek düşüncelerini aktardı.

BİNGÖL 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:09

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.