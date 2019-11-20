AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Güçlü bir liderimiz var, istikrarlı bir hükümetimiz var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Güçlü bir liderimiz var, istikrarlı bir hükümetimiz var ve gerçekten zor zamanlarda yaptığı ataklarla, aldığı inisiyatiflerle bölgesinde ve küresel düzeyde ses getiren bir ülke var. Bu yolda devam edeceğiz” dedi.

Bingöl Üniversitesi’nde yapımı tamamlanan 50 adet lojman ve Hangar Binası’nın açılış töreni gerçekleştirildi.Merkez kampüs alanında gerçekleştiren törene Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, akademisyenler, öğrenciler ve kurum amirleri katıldı.Törende konuşan Bingöl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitenin açtığı programlarla bölgede sıçradığını aktardı.

Rektör Çapak konuşmasında, “3,5 yıl içerisinde 90 adet lojman, Besyo binası ve bölgenin en iyi kütüphanelerinden birinin açılışını yaptık. Şimdi ise 3 bin metrekarelik bir hangar ve 50 adet lojman açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın zamanda bölgeye hitap edecek olan hayvan hastanesinin açılışını gerçekleştireceğiz. Diş hekimliği fakültesi, mimarlık, bilgisayar gibi onlarca program üniversitemize katılmış oldu. Yüksek lisans, doktora programlar bazıları da Türkiye’de ilk diye düşünüyorum. Türkiye’nin ilk ve tek kıraat enstitüsü var, bölgemiz için çok önemli. Bunun gibi onlarca programlarımız var. Üniversitemizin bölgede sıçramasını sağlayan programlar oldu” dedi.



“Kim ne derse desin biz işimize odaklanacağız”

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğinin belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “Kim ne derse desin biz işimize odaklanacağız, yaptığımız çalışmalara odaklanacağız, ülkemiz için insanımız için daha iyi bir gelecek kurmaya odaklanacağız. Dünya şuan zor bir dönemden geçiyor, hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak. Soğuk savaş sonrası güç mücadelelerinin yapıldığı bir dünyadayız, çatışmaların yoğunlaştığı bir dünyadayız. Suriye’den Yemen’e, Irak’tan Afganistan’a, Somaliye. Coğrafyamızda çok ciddi krizlerin yaşandığı bir dünyadayız. İşte bu dünyada güçlü olmak istiyorsanız, ayakta kalmak istiyorsanız herşeyden önce bilgiye önem vermek durumdasınız. Yetişmiş, donanımlı nesillerle bu meydan okumalara karşı koymak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti, son dönemlerde eğitime yaptığı yatırımlarla aslında geleceğini inşa ediyor” diye konuştu.



“Güçlü bir liderimiz var, istikrarlı bir hükümetimiz var”

Sadece bilgilinin yetmediğini ve şuurun da önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, “Sadece bilgi yetmez. Şuura da ihtiyacımız var. Şuursuz olduğunuz sürece ne kadar bilgili olursanız olun, başka güçlerin oyuncağı olmaktan kurtulamazsınız. Vatanını milletini seven, tarihiyle barışık bir nesille geleceğe yürümek zorundayız. Bir taraftan geleceği kurarken, modernleşirken, modern hayatın bütün imkanlarını sağlarken, diğer taraftan geçmişle bağlarımızı koparmamak zorundayız. Güçlü bir liderimiz var, istikrarlı bir hükümetimiz var ve gerçekten zor zamanlarda yaptığı ataklarla, aldığı inisiyatiflerle bölgesinde ve küresel düzeyde ses getiren bir ülke var. Bu yolda devam edeceğiz. Bizi şöyle yada böyle bu yoldan alıkoymaya çalışanlar olabilir, içerden ve dışardan saldıranlar olabilir, istedikleri kadar saldırsınlar. Biz doğru yoldan devam ettiğimiz sürece bunların hiçbir etkisi olmayacaktır Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua okunarak açılış gerçekleştirildi.

BİNGÖL 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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