Narkotik köpekleri çalılar arasına gizlenmiş 60 kilo toz esrarı buldu

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yer alan Narkotik köpekleri "Öğle" ve "Vana"nın tepki verdiği çalılık alanda 60 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Genç ilçesi kırsalında ekiplerin çalışmasında yer alan narkotik köpekleri "Öğle" ve "Vana" çalılık bir alana tepki verdi. Köpeklerin tepki verdiği alana giren ekipler, 2'şer kilogram 30 paket halinde 60 kilogram toz esrarı ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheliyi de tespit ettiği ve yakalama çalışmalarına başladığı bildirildi.

BİNGÖL 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:09

YATSI 18:29

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