Vali Ekinci, vatandaşları dinledi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ‘Vatandaşla Buluşma’ toplantılarına devam ediyor.Bu kapsamda vatandaşları makamında ağırlayan Vali Ekinci, istek ve talepleri kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına düzenli olarak yapıldığını söyledi.

Toplantı, Vali Ekinci’nin vatandaşların sorunlarını imkanlar doğrultusunda ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları vermesinin ardından sonra erdi.

BİNGÖL 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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