Genç'te "Gençlik Okuyor" projesi

Bingöl'ün Genç ilçesinde "Gençlik Okuyor" projesi kapsamında kitap kafe açıldı.

Genç Kaymakamlığı ve Öğretmen Evi Müdürlüğü tarafından "Gençlik Okuyor" projesi kapsamında Kitap Kafe açıldı. Açılan kitap kafe aracılığıyla okuma bilincinin aşılanması hedeflenirken, ikramlarda ücretsiz yapılıyor.

Açılış programına Kaymakam Arif Gül, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, kurum amirleri, öğretmenler ve gençler katıldı.

Gençler arasında kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kaymakam Gül, bu vesileyle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının sağlanacağını ve okuma bilincinin kazandırılacağını aktardı.

BİNGÖL 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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