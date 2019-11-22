Motora sıkışan kedi kurtarıldı

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Bingöl’de bir aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kültür Kavşağı’nda park halindeki bir araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatandaşlar motordan kedi sesi duydu. Bunun üzerine araç sahibi kaputu açarak motorda sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Kedi kurtarılamayınca durum Bingöl Belediyesi İftaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.

BİNGÖL 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:09

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AKŞAM 17:07

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