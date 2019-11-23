Bingöl’de kaçak yapı yıkıldı

Bingöl'de kaçak olduğu tespit edilen bir yapı yıkıldı.

Bingöl Belediyesi'ne bağlı birimler tarafından merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde kaçak bir yapı tespit edildi. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından kaçak yapı iş makineleri ile yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde belirlenen kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler aralıksız sürdürülecek, usule uygun olmayan tüm yapılar tespit edildikçe yıkılacak”denildi.

BİNGÖL 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.