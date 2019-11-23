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AK Parti’li Yılmaz: “Huzur ortamımızın artması bütün yatırımlarımızı tetikliyor”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemlerde huzur ve güven ortamımızın artmış olması, pekişmiş olması da bütün bu yatırımlarımızı tetikliyor. Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil" dedi.

AK Parti’li Yılmaz: “Huzur ortamımızın artması bütün yatırımlarımızı tetikliyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde huzur ve güven ortamımızın artmış olması, pekişmiş olması da bütün bu yatırımlarımızı tetikliyor. Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil” dedi.
Bingöl Yatırım Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı, Valilik İl Özel İdaresinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum amirleri katıldı.
Kentpark, Çapakçur projesi ve Hesarek Kayak Tesisleri Master Planı sunumlarının görüşüldüğü toplantı sonrasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kent Park projemiz termal kaynağa dayalı sağlık turizmi konusunda çok önemli bir proje. Özel idare kanalıyla yaptığımız araştırmalarda yeni termal kaynaklar tespit etmiştik. O kaynakları boru hattıyla şehir merkezine yakın bir noktaya taşımıştık ve şuanda altyapımız hazır durumda. Bu proje çok önemli. Bingöl’ün turizmine seviye atlatacak bir proje ve ciddi anlamda sağlık turizmini de Bingöl’e kazandıracak bir proje. Ticari hale getirebilecek şekilde bu çalışmaların detaylandırılacağını söyleyebiliriz” dedi.

“Yerli veya uluslararası yatırımcılar bularak projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz”
Kayak merkezi için 30 yıllık plan hazırladıklarını aktaran Yılmaz, “Yine turizm konusunda çok önemli bir altyapımız Hesarek Kayak Merkezi’miz. Türkiye’de birçok kayak merkezinde olmayan bir planlamayı Bingöl için gerçekleştirdik. DAP idaresi kanalıyla, uluslararası danışmalık almak suretiyle 30 yıllık bir plan gerçekleştirildi. Nerede, nasıl yeni pistler geliştirilir, nerede konaklama alanları olmalı, diğer faaliyetler nasıl planlanabilir. Bütün bu konularda çok detaylı bir çalışma yapıldı, bu çalışma da etaplandırıldı. 1’inci etabı daha ticari hale getirecek, daha detaylı hale getirebilecek ilave bir çalışma talep edildi. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bunların gerçekleştiğini görürüz. Bu iki proje arasında da bir sinerji görüyoruz. Birbirini destekleyen iki proje. Bu hazırlıklardan sonraki aşamamız yatırımcı bulma aşaması. Yerli veya uluslararası yatırımcılar bularak bu projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil”
Son dönemlerde huzur ve güven ortamının arttığının altını çizen Yılmaz, “Son dönemlerde huzur ve güven ortamımızın artmış olması, pekişmiş olması da bütün bu yatırımlarımızı tetikliyor. Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil. Dolayısıyla bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingöl’ümüze çok daha fazla yatırım çekeceğini bekliyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik, beraberlik var. Hedeflerimiz belli, projelerimiz belli, hep birlikte artık bu projelerin arkasında duracağız. Ne yapmak istediğini bilen, doğru hedefler koyan, bunları projelendiren ve hep birlikte, kamuyla, sivil toplumla, birlik, beraberlik içinde bu hedeflerin arkasında duran iller, yerel kalkınmayı başarıyorlar. Bunu yapamayan, ekip ruhu oluşturamayan iller de maalesef potansiyellerini harekete geçiremiyorlar. Bingöl çok şükür birlik, beraberlik ruhunu yakalamış durumda. Yerel yönetimiyle, merkezi idaresiyle, siyasi temsilcileriyle, kamu kurumlarıyla hep birlikte bu kalkınma hedeflerinin arkasında duruyoruz. Ve inşallah Bingöl’ümüzü daha iyi bir noktaya taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

BİNGÖL

23 Kasım 2019 Cumartesi

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