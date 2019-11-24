Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde apartman görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.
Olay, bu sabah saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Apartman görevlisi Hakim Gedük, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Apartman sakinlerince yerde hareketsiz bulunan Gedük, Genç Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Gedük, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
BİNGÖL
24 Kasım 2019 Pazar
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