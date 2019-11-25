547 metrelik köprünün ışıkları, kadınlar için turuncu yandı

Bingöl’deki 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü'nün ışıkları kadınlar için turuncu yandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Bingöl Belediyesinin ortaklığı ile farklı etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında şehrin iki yakasını birbirine bağlayan 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü’nün ışıklandırmaları turuncu yandı.

Şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğu anımsatılan açıklamada şiddet sadece kadınların değil toplumun bir sorunu olduğu kaydedildi.

BİNGÖL 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.