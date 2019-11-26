Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti

BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik dün operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, teröristlere ait toprağa gömülü çeşitli yaşam malzemeleri ele geçildi.
Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.
BİNGÖL
26 Kasım 2019 Salı
- İMSAK 05:38
- GÜNEŞ 07:05
- ÖĞLE 12:10
- İKİNDİ 14:43
- AKŞAM 17:05
- YATSI 18:27