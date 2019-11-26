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FKA, Kasım ayı toplantısı Bingöl’de yapıldı

İHA

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) yönetim kurulu toplantısı Bingöl'de yapıldı.

FKA, Kasım ayı toplantısı Bingöl’de yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) yönetim kurulu toplantısı Bingöl’de yapıldı.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Kadir Ekinci, “Ajansımızın 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programlarına ilişkin hususları değerlendiriyor olacağız. 2020 yılı için ajansımız tarafından hazırlanmış Taslak Çalışma Programı değerlendirmeye sunulacaktır. Çalışma Programı, bölge ihracatının artırılması, Yukarı Fırat destinasyonunun markalaştırılması, süt sektöründe bölgenin Bingöl merkezli pilot bölge olması üzerine gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler üzerine odaklanmakla birlikte tarımsal üretim, kaynak verimliliği, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve ArGe merkezlerinin geliştirilmesi başlıkları altında fırsat görülen faaliyetleri de içermektedir. Ayrıca 2020 yılında uygulanacak Fizibilite Desteği Programları, Teknik Destek Programları, Güdümlü Proje çalışmaları, Ajans Yatırım Destek ve Tanıtım çalışmalarına yer verilmiştir. Bu hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları ve bölgemizde turizm ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik Ajansımız kaynakları marifetiyle geliştirilen büyük ölçekli güdümlü projelerin fizibilite raporları toplantımızda görüşülecektir. Toplantımızda Ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddeleri görüşülecek ve bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız” dedi.

BİNGÖL

26 Kasım 2019 Salı

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