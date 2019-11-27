PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi

'Benim için heyecan verici oldu'

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin termal kameralarda görünmemek için giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Dallıtepe köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, kayalıklar arasına bırakılan sırt çantasında, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, roketatar fişeği, tablet bilgisayar, termal kameralarda görünmemek için kullanılan kıyafetler ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.



BİNGÖL 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:05

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.