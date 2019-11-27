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Bingöl’ün ilçelerinde kar yağışı başladı

İHA

Bingöl'ün yüksek rakımlı Yedisu ve Karlıova ilçelerinde kar yağışı başladı.

Bingöl’ün ilçelerinde kar yağışı başladı

Bingöl’ün yüksek rakımlı Yedisu ve Karlıova ilçelerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesinin birçok ilinde kar yağışı beklendiğini bildirmesinin ardından Yedisu ve Karlıova ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Köylerle birlikte ilçe merkezlerinin de beyaza büründüğü Yedisu ve Karlıova'da, vatandaşlar kar yağışını özlediklerini söyledi.
Kar yağışının geçen yıl çok fazla olduğunu aktaran Yaşar Kara, “Geçen sene Karlıova halkı olarak, kar yağışından çok çektik. Bu sene karı özleyeceğimiz aklıma gelmezken, kar yağışı geri geldi. Umarım geçen yılki fazla da olmaz” dedi.
Kar yağışının güzel olduğunu belirten Yavuz Sünme ise, “Yedisu’da mevsimin karı yağmaya başladı. Yollarımız belki kapanacak ama her şeye rağmen kar yağışı güzeldir” şeklinde konuştu.

BİNGÖL

27 Kasım 2019 Çarşamba

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