Bingöl’de 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından EYP yapımında kullanılan 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27 Kasım 2019 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi Kızılağaç köyü Karacehennem Ormanı bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette EYP yapımında kullanılan 50 kilogramlık 9 çuval halinde 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek, olay yerinde imha edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

BİNGÖL 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:05

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.