Bingöl’de Kıbrıs Gazilerine Madalyaları verildi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci tarafından 12 Kıbrıs Gazisine, ‘Milli Mücadele Madalya ve Beratları’ verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45'inci yılında Bingöllü Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen 12 adet ‘Milli Mücadele Madalya ve Beratı’ için tören yapıldı.Valilikte yapılan törende Vali Kadir Ekinci, 12 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalya ve Beratları’nı teslim etti.

Vali Ekinci, Kıbrıs Gazileri ile sohbet ederek onları dinledi.

BİNGÖL 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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