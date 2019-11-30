Bingöl’de işletmeler denetlendi

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, kentteki işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" çalışmaları, Bingöl’de de gerçekleştirildi. Bu çerçevede kentteki işletmeleri denetleyen İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, eksikleri bulunanları uyardı.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Gıda Kontrol görevlileri tarafından üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin denetlendiğini, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşımı için özverili çalışmalar yürüttüklerini, halk sağlığının güvenliği için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Bahadır, denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulanacağını aktardı.

BİNGÖL 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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