Bingöl’de odunluk yangını

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Bingöl’de odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir odunluktan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

BİNGÖL 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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