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Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi

İHA

Bugün başlayan kış lastiği zorunluluğu uygulaması oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. Sürücüler, sabah erken saatlerden itibaren lastik değiştirmek için işletmelere geldi.

Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi

Bugün başlayan kış lastiği zorunluluğu uygulaması oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. Sürücüler, sabah erken saatlerden itibaren lastik değiştirmek için işletmelere geldi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 1 Aralık kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı. Kış lastiği uygulamasında ceza yememek ve kazaların önüne geçmek için lastikçilere akın eden araç sahipleri, uzun süre lastik değişimi için sıra bekledi. Bingöl’de yaklaşık 15 yıldır oto lastik işi yapan Nusret Kızılarslan, “Kış lastiği zorunluluğu başladı, bir haftadır da çok yoğunuz. Müşterilerimizin bizlere biraz tolerans tanımaları lazım. Randevulu çalışmalarını istiyoruz, bizlere randevulu gelsinler. Lastik işi çok zor bir meslek, çok yoğun bir stres altındayız. 2019 itibarıyla geçen yıllara rağmen bu yıl daha bir yoğunluk var. Yağışlar bastırdı, havalar soğudu, yola gidenler var, il dışına gidenler var. Yoğunluğun nedenleri budur” dedi.
Lastik değişimine gelen araç sahiplerinden Ahmet Dengeşik, “Doğuda malum kışlar çok sert ve çetin geçer. Bizde kar yağışına yakalanmadan önce lastiklerimizi değiştirelim dedik. Trafiğe çıktığımız zaman birlikte yol aldığımız diğer sürücüler için, onların güvenliği için lastiklerimizi değiştirmek zorundayız. Kış başlamadan önce umarım herkes araç lastiklerini değişir” diye konuştu.
Tüm sürücülerin kış lastiği uygulamasına dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Hakim Bayraktar ise, “Malumunuz havaların soğumasıyla birlikte ilçelerde de kar yağışı başladı. İl merkezinde de artık karın düşmesi an meselesi. 1 Aralık itibariyle zaten var olan bir zorunluluk var. Bizlerde bundan dolayı kış lastiklerimizi taktık. Kazasız, belasız güzel bir kış diliyoruz. Tüm sürücülerin bu hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BİNGÖL

01 Aralık 2019 Pazar

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