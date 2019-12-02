Karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı. İlçedeki 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçe merkezinde dün akşam etkili olan kar yağışı, sabah tipiye çevirdi. Kar kalınlığının 12 santimi geçtiği ilçede, öğrenciler velileri eşliğinde okula gidebildi. Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürerken, 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.



BİNGÖL 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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