Karlıova'da mahsur kalan 2 bin 500 koyun kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 bin 500 koyun, ekiplerin 2 saatlik çalışmalarıyla kurtarıldı.
Karlıova'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yayladan, Serpmekaya köyüne çobanlar eşliğinde götürülen 2 bin 500 koyun sürüsü, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Sürüdeki çobanlar, İlçe Özel İdaresi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Harekete geçen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan koyunlar kurtarılarak, köye ulaşımları sağlandı.
BİNGÖL
02 Aralık 2019 Pazartesi
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