Koltuk arasına gizlenen toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de bir aracın koltuk astarına zulalanmış halde 564 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında şüpheli bir ticari taksi belirlenerek durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun iç astar kısmına zulalanmış halde 564 gram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen toz esrarla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BİNGÖL 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:44

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