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Depremde 2 bacağını kaybetti, baba mesleğini sürdürüyor

DHA

BİNGÖL'de 1971 yılında meydana gelen depremde, henüz 1 aylıkken, 2 bacağını kaybeden Mücahit Yıldız (48), baba mesleği olan demircilik yapıyor.
Bingöl'de 22 Mayıs 1971 tarihinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 878 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi ise yaralandı. Depremde henüz 1 aylıkken enkaz altında kalan Mücahit Yıldız, yaralı olarak kurtarıldı, ancak iki bacağını kaybetti. Yıldız, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmedi. İlerleyen yıllarda demirci ustası olarak babasının yanında çırak olarak başlayan Mücahit Yıldız, meslekte ustalaştı. Ailesinin ve arkadaşlarının destek olduğu Yıldız, sanayideki iş yerine özel engelli otomobiliyle gidip geliyor. Yıldız, işin zorluklarına rağmen binalar için demir korkuluk ve demir kapı gibi çeşitli ürünlerin kaynak işlerini yapıyor. 
'HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM'
Evli ve 2 kız çocuğu babası Mücahit Yıldız, "1971´de Bingöl depreminde ayaklarımı kaybettim. İlk ve ortaokulu eğitimimi dışarıdan bitirdim. Hiçbir zaman yılmadım. 20 yaşından bu yana hep hayatla mücadele vermeye başladım. Elimden geldiği kadar bu halimle bile kendi iş yerimizde babamın yaptığı işlere yardımcı oluyordum. Ben engelliyim deyip kabuğuma çekilmiş olsaydım, bu kazanım ve mücadelem olmazdı. Daha sıkıntılı günler geçireceğime inanıyordum. Engel sadece insanın ruhunda, karakterinde ve beyninde olmasıdır. Bu hayatın kendisi zaten mücadeledir. Hiç kimse ben engelliyim demesin, sağlıklı bir insan bile hayatla mücadele veriyor" dedi.
'ENGELLİNİN BİR GÜNLÜK YAŞANTISINA GİRSİNLER'
Toplumda engellilerin başarıları görülmediğine değinen Yıldız, "Engelli arkadaşlarımıza şunları söylemek istiyorum, kendinizi eve kapatmayın, yaşayacak yerlerimiz var yaşatılacak olan aldığımız nefes, aldığımız koku, gördüğümüz güzellikler var. İnanın hiç kimse kimseden üstün değildir. Allah herkesi eşit yaratmıştır. Engelli olan arkadaşlarımızın içinde gerçekten çok yetenekli arkadaşlarımız var. Ama ne yazık ki hiç kimse bunun farkında değil. Toplumda ön yargı olduğu için engelli budur deyip, engellinin engelini dışarıdan gördükleri için yadırgıyorlar. Maalesef dışarıdan görüldüğü gibi değil. Engellinin dünyasına girsinler, bir engellinin, bir günlük yaşantısına girsinler. Biz farklı bir yerden gelmedik, biz de bu toplumun bir parçasıyız. Biz ´de bu ülkenin çocukları ve evlatlarıyız. Engellilere yapılan bu davranışları kınıyorum. Yetkililerden bir an önce buna bir çözüm bulamalarını istiyorum" diye konuştu. 

BİNGÖL

03 Aralık 2019 Salı

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