Karlıova’da kar kamyonlarla ilçe dışına taşındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından toplanan yaklaşık 40 kamyon kar, ilçe dışına taşındı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Karlıova Belediyesi'nde kurulan karla mücadele ekibi de dünden itibaren çalışmalara başladı. Ekipler, yolları kardan temizledi. Toplanan karlar ise iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınmaya başladı. 4 kepçe, 2 kamyon ve 8 personelle kar temizliği yapan ekiplerin şuana kadar 40 kamyon karı taşıdığı bildirildi.

Vatandaşların mağdur edilmemesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Hüseyin Doğan, “Karlıova ilçesinde bu kadar yağış beklemiyorduk ama fazla yağdı. Karın cadde ve sokaklarda fazla birikmemesi için, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kamyonlarla karı ilçe dışına taşıyoruz” dedi.

BİNGÖL 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:44

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