Karlıova’da karla birlikte soğuk hava etkili oldu

Bingöl'dün Karlıova ilçesinde hava sıcaklıklarının gece eksi 15'lere kadar düşmesiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçların motoru dondu.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağış sonrası soğuk hava da etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde eksi 15’lere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle bazı çatılar da buz sarkıkları oluşurken, araçların motoru dondu. Karlıova Belediyesi tarafından ise ilçe merkezinde karla mücadele çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde arabalarını çalıştıramayan vatandaşlar ise araçlarını uzun uğraşlar sonucu çalıştırmayı başardı.

Aracının aşırı soğuktan çalışmadığını aktaran Şerif Yıldız, “Araba çalışmıyor, şu anda her taraf don, buz tutmuş” diye konuştu.

Öte yandan bölge genelinde bugün akşamdan itibaren yeni yağış dalgası beklendiği bildirildi.

BİNGÖL 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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