Benekli Anadolu Semenderi odunlukta görüntülendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir odunlukta endemik bir tür olan "Benekli Anadolu Semenderi" görüntülendi.

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde ikamet eden Mehmet Alan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu için koruma altında olan "Benekli Anadolu Semenderi"ni evinin odunluğunda gördü. Alan, fotoğrafını çektiği hayvanla ilgili internetten yaptığı araştırmada "Benekli Anadolu Semenderi" olduğunu öğrendi.

Evinin odunluğunda görüp fotoğrafını çektiğini aktaran Mehmet Alan, araştırınca Benekli Anadolu Semenderi olduğunu öğrendiğini ve semenderi tekrar doğal ortama bıraktığını söyledi.

BİNGÖL 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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