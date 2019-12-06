Bingöl’de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi

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Bingöl’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 adet kumar makinesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, umuma açık iş yerlerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında denetlenen 8 farklı umuma açık iş yerinde 8, şüpheli Z.A'nın evinde ise 2 adet “Sigaramatik ve Şans Oyunu Makinası” ele geçirildi. Kumar makinaları ile ilgili iş yerlerine gerekli yasal işlem yapılırken şüpheli Z.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

BİNGÖL 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

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