Başkan Arıkan," Doğru ve planlı çalışma ile kış sezonunu geçireceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Arıkan," Doğru ve planlı çalışma ile kış sezonunu geçireceğiz"

İHA

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kış mevsiminde karla mücadele çalışması yapacak araçları inceledi, personelle bir araya geldi.

Başkan Arıkan," Doğru ve planlı çalışma ile kış sezonunu geçireceğiz"

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kış mevsiminde karla mücadele çalışması yapacak araçları inceledi, personelle bir araya geldi.
Kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı Bingöl'de, Belediye tarafından hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan'da Makine İkmal Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Karla mücadele edecek personelle bir araya gelen Arıkan, 1 kar küreme ve yükleme aracı, 1 mini yükleyici kar küreme aracı ile 1 tuzlama aracını da filolarına katacaklarını aktardı.
Ulaştırma Müdürlüğü başta olmak üzere bütün birimlerin kışa hazır olduğunu aktaran Başkan Arıkan," Karla mücadeleyi daha verimli bir şekilde yürütmek için 1 kar küreme ve yükleme aracı, 1 mini yükleyici kar küreme aracı ile 1 tuzlama aracının siparişini verdik, yakın zamanda araç filomuza dahil edeceğiz. Bunlarla birlikte 6 greyder, 7 loder, 2 paletli ekskavatör, 1 lastikli ekskavatör, 1 tuzlama aracı, 2 kaldırım küreme aracı ve 6 kamyonla karla mücadele edeceğiz” dedi.
Belediyelerin insan ve şehir hayatının merkezinde olan en önemli kurum olduğunu anımsatan Arıkan;" Kendi insanımıza hizmet ederken, büyük bir özveriyle, büyük bir keyifle çalışmalıyız. Belediyenin en önemli birimlerinden biri de ulaştırma müdürlüğümüzdür. Sizlerin burada yapacağınız işler, layıkıyla yerine getireceğiz görevler, insanımızı mutlu edecektir. Yaptığımız her hizmette insanlarımızın hayır duasını alıyorsak, bu Allah katında da bizlere sadaka olarak dönecektir. Görevimizi yaparken, hem hizmeti doğru bir şekilde sunmanın gayreti içerisinde olmalıyız, hem de bu anlayışla hareket etmeliyiz. Bizler her bir çalışma arkadaşımızın emeğine saygı duyuyoruz. Karşılıklı sevgi ve saygıyla insanımıza, memleketimize hizmet edelim” diye konuştu.
Karla mücadelenin planlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayan Arıkan,"Her bir çalışma arkadaşımız, birim müdürleriyle, şefleriyle, ekipleriyle planlı ve doğru bir şekilde çalışmalı. Karla mücadele ederken, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınarak doğru ve zamanında müdahaleler yapılmalı. Bu doğrultuda ben tüm arkadaşlarımıza güveniyor ve inanıyorum. İnşallah, planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüterek, kış sezonunu geçireceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.

BİNGÖL

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de Gençlik Çalıştayları
YEREL HABERLER Bingöl’de Gençlik Çalıştayları
Bingöl'de 40 öğrenciye bot ve mont
YEREL HABERLER Bingöl'de 40 öğrenciye bot ve mont
Bingöl'de karla mücadele
YEREL HABERLER Bingöl'de karla mücadele
Bingöl’de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X