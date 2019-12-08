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Bingöl’de Gençlik Çalıştayları

İHA

Bingöl'de '2023 Bingöl VizyonuGençlik Çalıştayı Etkinlikleri" kapsamında şuana kadar 144 etkinlik düzenlendiği ve 36 bin öğrenci ile bir araya gelindiği belirtildi.

Bingöl’de Gençlik Çalıştayları

Bingöl'de ‘2023 Bingöl VizyonuGençlik Çalıştayı Etkinlikleri" kapsamında şuana kadar 144 etkinlik düzenlendiği ve 36 bin öğrenci ile bir araya gelindiği belirtildi.
Valilik,Belediye ve Bingöl Üniversitesi işbirliğiyle ‘2023 Bingöl VizyonuGençlik Çalıştayı Etkinlikleri’ kapsamında başlatılan programların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. Gençlerin sorunlarını çözme adına başlatılan ve şuana kadar düzenlenen 144 etkinlikte 36 bin öğrenci ile bir araya gelindiği ve 100'ün üzerinde etkinlik daha düzenleneceği aktarıldı. Son olarak BÜ MYO konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Vali Yardımcısı Taner Bolat,Hacılar Camii Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis öğrencilerle buluştu. Benzer bir etkinlikte İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.Kurum amirleri, öğrenci temsilcileri ve öğretim görevlileri ile yapılan etkinlikte gençlerin boş zaman davranışları değerlendirilip çözüm önerilerinin paylaşıldığı aktarıldı.
Düzenlenen çalıştayın diğer çalıştaylardan farklı olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Taner Bolat, “Gençlerimiz öncelikle kurum müdürlerimiz, kamu çalışanları, bu işle ilgilenenler, akademisyenler, ilin en yetkili kişisinden, en yetkisiz kişisine kadar herkes birlikte olsun istedik. Bu sadece bir araya gelmek için değil. Gerçekten gençlerimizin sorunlarını, problemleri dinlemek ve onlara bir çözüm bulmak adına nasıl bir yol izlenebileceği tartışması noktasındaydık. Geride kalan 10 ayda birkaç eksikliğimiz mutlaka olmuştur. Çünkü bir sorunla ilgileniyorsanız, o sorunun çözümünü üretmek için bazı eksikliklerinin olduğunu peşinen kabullenmek zorundasınız. Eksikliğimizin olduğunu kabul etmesek, zaten gençlerle de bir araya gelmezdik. Bu çalışmalarda gençler her zaman yol göstericidir. Problemlere her zaman farklı bakış açısı geliştirirler. Her zaman bir şeyin gelişmesi için daha fazla katkı sunarlar. Buda biraz eksik görmeyle olur. Zaten bu eksiklikleri sormak adına böyle çalışmalar başlatıldı"denildi.

144 toplantıda 36 bin öğrenci ile bir araya gelindi
Şuana kadar toplam 144 etkinlik düzenlendiğini anımsatan Bolat;"Bu etkinliklerimizde 36 bin gencimiz ile bir araya geldik. İlerleyen tarihlerde 100’ün üzerinde etkinliğimiz olacak. Amacımız bu işin sonunda bir sonuç bildirgesi hazırlamak değildir. Ulaşmak istediğimiz hedef gerçekten gençlere ilişkin Bingöl özelinde bir politika metnini ortaya koymak ve bu metnin uygulanabilir üzerine her zaman gelişen bir gençlik çalıştayından başlayan fakat sonucunda gençlerin bütün problemlerini çözen dinamik bir yapıya dönüşecek bir şey hedefliyoruz. İnşallah başarılı oluruz”diye konuştu.

BİNGÖL

08 Aralık 2019 Pazar

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