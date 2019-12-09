Bingöl’de kuleden düşen astsubay şehit oldu

Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Güzeldere Karakolu’nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit için bugün Bingöl Havalimanında tören düzenleneceği bildirildi.

BİNGÖL 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.