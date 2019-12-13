Sokak ortasında bir şahsı vuran 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl'de sokak ortasında bir kişinin tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, önceki gün merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Faik Ertuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. 2 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayarak 3 yerinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında güvenlik kamerasından yola çıkılarak şüpheliler S.B. ve N.A. tespit edildi. 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalandı. Emniyette "Ateşli Silah ile Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNGÖL 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:03

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.