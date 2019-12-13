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Rektör Çapak:" Diş hastanemiz baharda hazır hale gelecek"

İHA

Rektör Çapak:" Diş hastanemiz baharda hazır hale gelecek"

Önlük giydirme töreninde konuşan Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahar aylarında kentin hizmetine sunulacağını söyledi.
BÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda Diş Hekimliği Fakültesi önlük giyme töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Genel Sekreter Prof. Dr. İ. Yasin Erdoğan, İl Sağlık Müdürü M. Emin Gündoğdu, fakülte dekanları, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Diş Hekimliği Fakültesinin kent açısından önemine değinen Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak,“Kuruluşunun ikinci yılı olmasına rağmen çok hızlı bir gelişim sağladı. Bundan sonra da ilimize ve üniversitemize daha nitelikli bir şekilde katkı sağlayacaktır. İnşallah yakın zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni de üniversitemize ve şehrimize kazandırarak, hem kaliteli öğrencilerin yetişmesini sağlayacak hem de şehrimizin insanlarına hizmet etmiş olacağız. Diş hastanemizin taslak projesini yapıp sağlık bakanlığına gönderdik. Projemiz onaylandı. Yakın zamanda Meslek Yüksek okulumuz bünyesinde bulunan Diş Hekimliği Fakültemizin alt katını tadilattan geçirip bahar aylarında hastanemizi faaliyete hazır hale getireceğiz. Diş Hekimliği Fakültemiz, hastanemizin kurulması ile daha işlevsel bir hale gelecek. Öğrencilerimiz için de hocalarımız için son derece faydalı olacaktır. Onlar için güzel bir uygulama alanı da olacak. Halka hizmet edecek ve tedavilerin yapılacağı bir hastane kurmuş olacağız"dedi.
Fakülte ve hastanenin Bingöl'e kazandırılmasının çok önemli olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü M. Emin Gündoğdu ise"Rektör hocamızla üniversitedeki gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Üniversitemiz, diş hekimliği fakültesi ve hastanesi ile sağlık alanında da Bingöl’e güzel hizmetler edecek durumda. Bugün önlüklerini giyen öğrencilerimize de hayat boyu başarı diliyorum”şeklinde konuştu.
Program öğrencilerin önlüklerini giymesi ile sona erdi.

BİNGÖL

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:27
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