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Vali Kadir Ekinci, “Mağdurun ve mazlumun yanında olacağız”

İHA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Medeniyet kodlarımızdan öğrendiğimiz aldığımız bilgi ve büyüklerimizden aldığımız davranışlarla inşallah daima yolda kalmışın, mağdur ile mazlumun yanında olacağız" dedi.

Vali Kadir Ekinci, “Mağdurun ve mazlumun yanında olacağız”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Medeniyet kodlarımızdan öğrendiğimiz aldığımız bilgi ve büyüklerimizden aldığımız davranışlarla inşallah daima yolda kalmışın, mağdur ile mazlumun yanında olacağız” dedi.
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Vali Kadir Ekinci, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Akif Esen ve beraberindeki yabancı uyruklu misafirleri makamında ağırladı. Ziyarette müdür vekili Esen’den, kentte misafir edilen göçmenler hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kadir Ekinci," Dünya çapında bir insani ve ahlaki örneklik yaşıyoruz. Ülkemizin milyonlarca Suriyeli kardeşimize açtığı kapılar, sağladığı imkanlar ve insanımızın tükenmeyen misafirperverliği modern zamanlarda benzerine rastlanmayan bir örnektir. Medeniyet kodlarımızdan öğrendiğimiz aldığımız bilgi ve büyüklerimizden aldığımız davranışlarla inşallah daima yolda kalmışın, mağdurun ve mazlumun yanında olacağız” dedi.
Çocuklar ile bir süre sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Ekinci,onlara çeşitli hediyeler verdi.

BİNGÖL

18 Aralık 2019 Çarşamba

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