Genç’te "Askıda Ekmek Var" projesi

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir okul, ihtiyaç sahipleri için fırınlarla birlikte "Askıda Ekmek Var" projesi başlattı.

Genç ilçesinde eğitim veren İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gönülden Gönüle Elden Ele Projesi" kapsamında "Askıda Ekmek Var" uygulaması hayata geçirildi.Bu kapsamda, ilçede bulunan 10 fırının kapısına "Askıda Ekmek Var" sloganı asılarak, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz bir şekilde ekmek alması sağlandı.

Öte yandan projenin hayata geçmesiyle ihtiyaç sahibi aileler için günlük 120 ekmeğin raflara bırakıldığı öğrenildi.

BİNGÖL 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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