Sağlık Müdürü Gündoğdu:"2019 yılında bebek ölümleri Bingöl'de Türkiye ortalamasının altına düşürüldü"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık Müdürü Gündoğdu:"2019 yılında bebek ölümleri Bingöl'de Türkiye ortalamasının altına ...

İHA

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, "2016 yılındaki yüksek olan bebek ölümleri önemli çalışmalarla 2019 yılında Türkiye ortalamasının altına düşürüldü" dedi.

Sağlık Müdürü Gündoğdu:"2019 yılında bebek ölümleri Bingöl'de Türkiye ortalamasının altına düşürüldü"

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, “2016 yılındaki yüksek olan bebek ölümleri önemli çalışmalarla 2019 yılında Türkiye ortalamasının altına düşürüldü” dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Yeni Doğan Canlandırma” programı kapsamında 1719 Aralık tarihleri arasında kentteki 25 sağlık personeline çeşitli eğitimler verildi. Eğitimin ardından sağlık personellerine sertifikaları verildi.
Verilen eğitimlerle bebek ölüm sayılarında ciddi bir iyileşme olmasını beklediklerini dile getiren İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu," Gerçekleşen bebek ölümlerini incelemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla ilimizde aile hekimlerine yönelik tekrarlayan periyotlarla eğitimler düzenleniyor. Sağlık hizmetlerine ulaşımla ilgili problem yaşayabileceği düşünülen gebelere yönelik misafir anne programı kapsamında barınma hizmeti sağlanıyor.Yeni doğan bebeklerin bakımlarının güncellenen mevcut bilgiler ışığında eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için ilimizde görev yapan sağlık personellerine yönelik yeni doğan canlandırma programı eğitiminin veriliyor.Acil durumlarda daha hızlı hareket edebilmek ve acil duruma etkin bir şekilde müdahale edebilmek için ilimizin risk haritasının belirlenmesi gibi bir dizi sağlık eğitimi verildi” dedi.
Bingöl’de bebek ölüm oranının 2016 yılında yüksek olduğunu ancak verilen eğitimler neticesinde bu oranının 2019 yılı itibariyle Türkiye ortalamasının altına düştüğünü dile getiren Gündoğdu, “Amacımız, ilimiz genelinde yeni doğan ölümleri ile ilgili önlenebilir ölümlerin asgari seviyeye indirilmesidir. 1998 yılından itibaren yürütülmekte olan NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) ile bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla, doğumda bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını hedeflenmektedir. İlimizde bebek ölümleri yapılan önemli çalışmalar ve sağlık çalışanlarımızın gayretleri ile önceki yıllara göre büyük oranlarda azalmıştır. 2016 yılındaki yüksek olan bebek ölümleri de önemli çalışmalarla 2019 yılında Türkiye ortalamasının altına düşürülmüştür. Amacımız önlenebilir bebek ölümlerinde yüzde 7’nin altına düşürmektir"diye konuştu.

BİNGÖL

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:05
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de ihtiyaç sahipleri için kermes
YEREL HABERLER Bingöl’de ihtiyaç sahipleri için kermes
Bingöl'de "Narko Rehber" semineri
YEREL HABERLER Bingöl'de "Narko Rehber" semineri
Bingöl'de 'Açık Kapı'ya 906 başvuru
YEREL HABERLER Bingöl'de 'Açık Kapı'ya 906 başvuru
Genç’te "Askıda Ekmek Var" projesi
YEREL HABERLER Genç’te "Askıda Ekmek Var" projesi
Vali Kadir Ekinci, “Mağdurun ve mazlumun yanında olacağız”
YEREL HABERLER Vali Kadir Ekinci, “Mağdurun ve mazlumun yanında ...
Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele ...
Jandarmadan film gibi operasyon, 330 kilo toz esrar ele geçirildi Bingöl'de jandarma ekiplerinin drone destekli yaptığı operasyonda saman yüklü araçtan 10'ar kilogramlık paketler halinde 330 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan film gibi operasyon, 330 kilo toz esrar ...
Bingöl’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı
YEREL HABERLER Bingöl’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X