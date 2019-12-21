Bingöl’de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Bingöl’de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evin bitişiğindeki ağaca tırmanan kedi mahsur kaldı. Kedinin inemediğini fark eden çevre sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu sepetli araçla kurtararak tekrar doğal ortamına bıraktı.

BİNGÖL 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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