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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0

İHA

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında sahasında Ziraat Bankası Voleybol takımını 30 mağlup etti.

Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erol Türker
Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık
Ziraat Bankası: Alp Kayra Aydın, Mustafa Cervatoglu, Celalettın Fedakar, Alper Omurca, Ahmet Samet Baltacı, Hacı Sahın, Hasan Orucu (L), Engın Baytekın, Yusuf Eken, Enes Tuncer, Isa Karatekın, Kadır Gurkan Uz, Zeka Cagatay Kır (L)
Setler: 2522, 2516, 2725
Süre: 27, 22, 29 (78 dakika)

BİNGÖL

21 Aralık 2019 Cumartesi

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