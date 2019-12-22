Bingöl’ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı domuz telef oldu.
Kaza, Solhan ilçesi Şeref meydanı yakınlarında meydana geldi. F.İ. idaresindeki 12 AU 153 plakalı hafif ticari araç, Bingöl istikametine seyir,
halindeyken yola çıkan yaban domuzlarından birine çarptı.
Kazada domuz telef olurken, araçta bulunan 5 kişi yara almadan kurtuldu.
BİNGÖL
22 Aralık 2019 Pazar
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