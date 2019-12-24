Mesleki yarışmaların finalleri Solhan’da yapıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde mesleki yarışmaların il finalleri kapsamında "Kur'anı Kerim, Ezan ve Hafızlık" yarışması düzenlendi.

Solhan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imam hatip liseleri arasında "Ezan, Hafızlık ve Kur'anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Solhan İmamı Gazali Camiinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapılan il finallerine merkez ve ilçelerden 13 öğrenci katıldı.

Ezanı güzel okuma kategorisinde, Selahaddin Eyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Döner birinci, Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murat Umut Beki ikinci, 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Usame Akçabey üçüncü oldu.

Kur'anı Kerimi Okuma kategorisinde Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Çetin birinci, Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Serhat Elaltunterin ikinci, 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bedran Ölmez üçüncü oldu. Hafızlık kategorisinde ise Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Uğur Yılmaz birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere katılım belgesi, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu konuşmasında: “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ortaokul ve liseler arasında düzenlenen Ezan, Hafızlık ve Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bu yıl bir ayağını Solhan’da gerçekleştirdik. İl Müftülüğü olarak da komisyon üyeleri olarak destek veriyoruz. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz tabi gönlümüzün birincisi ancak format gereği bir derece belirlememiz gerekiyor. Yarışmaya giren bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz”dedi.

BİNGÖL 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

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