Bingöl'de öğrenciler, OSB'yi gezdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen öğrencilere Organize Sanayi Bölgesindeki firmalar (OSB) gezdirildi.

Karlıova Yiğitler İlkokulu tarafından, okul dışı öğrenme etkinliği kapsamında çalışma hayatı ve yerli üretimin yerinde izlenmesi için gezi düzenlendi. İlçeden gelen öğrenciler, Bingöl OSB'yi ziyaret ederek firmaların üretim aşamalarını yerinde gördü.

Geziyle üretim faaliyetlerini görme, yerli üretimin önemini yerinde inceleme şansı yakalayan öğrenciler, kendileri için faydalı bir etkinlik yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerle yapılan etkinlikte yerli üretim yapan firmaları yerinde görüp incelediklerini belirten Okul Müdürü Yener Lazoğlu, bu imkanı sağlayan OSB Müdürü Nurullah Çiftçi ve yönetimine teşekkür etti.

BİNGÖL 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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