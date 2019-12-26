Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, kara saplanan araç kurtarıldı

Bingöl’ün yüksek rakımlarında kar yağışı etkili olmaya başladı. Merkeze bağlı bir köyde kara saplanan bir araç ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün dünden itibaren uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçeler ve merkez köyleri beyaza büründü. Yer yer 25 santimetreye kadar kar kalınlığı oluşurken, merkeze bağlı Çiriş köyünde bir araç kar nedeniyle yoldan çıktı. Kara saplanan araç için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu kara saplanan aracı halat yardımıyla çıkardı.

Öte yandan, kent genelinde şu ana kadar kapalı köy yolunun bulunmadığı ancak kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

BİNGÖL 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.